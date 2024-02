Nuova Dacia Duster in versione pick-up? Potrebbe apparire così

Vi abbiamo mostrato il nuovo Dacia Duster 2024 in occasione del, Dacia Camp invernale al quale abbiamo partecipato. Adesso vi mostriamo quello che, a tutti gli effetti, è un Duster pick up che però è commercializzato in America Latina sotto marchio Renault: si chiama Oroch.

Al Salone di Ginevra Dacia ha mostrato come il Jogger e il SUV Duster di terza generazione stiano aprendo la strada per il resto della famiglia di modelli. Il marchio romeno ha rinnovato anche la sua piccola berlina elettrica, la Dacia Spring 2024, ora simile a un Duster in formato ridotto. Cosa ci riserverà dunque il futuro? Pare che il marchio, di proprietà di Renault stia capitalizzando sulla popolarità del marchio rumeno e dei suoi modelli più interessanti. Di certo la strategia è quella di non elettrificare tutti gli altri modelli, come la Sandero, per il momento.

Alcuni modelli della gamma Dacia vengono venduti anche sotto il marchio Renault, e c'è un derivato che potrebbe interessare anche il mercato europeo, proveniente dal Sud America: il pick-up unibody compatto a quattro porte Renault Oroch, precedentemente noto proprio come Duster fino al 2022.

Lanciato sul mercato alla fine del 2015 e principalmente commercializzato in America Latina, questo pick-up compatto offre spazio per cinque persone e una capacità di carico di 680 kg, grazie al telaio allungato rispetto al SUV standard. Con una lunghezza di circa 4,7 metri, è in competizione con modelli come la Chevrolet Montana e il nuovo Ram Rampage.

Potrebbe essere considerato un contendente anche per la Fiat Toro, anche se più corto di entrambi i modelli Stellantis. Il nuovo modello della Oroch, basato sulla terza generazione del SUV Dacia Duster, presenta anche un passo ulteriormente allungato e una parte posteriore più estesa.

Nonostante la recente Renault Niagara Concept, la prossima generazione della Oroch sembra ignorare le tendenze più futuristiche, preferendo un design più semplice e pratico. Resta da vedere se questa scelta si rivelerà vincente sul mercato e se un pensierino, i vertici di Renault, potranno farlo anche per il mercato europeo.