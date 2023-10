Nuova Dacia Duster Extreme Ibrida quanto costerà? Riuscirà a stare sotto i 30mila euro?

Continuano le mire espansionistiche di Dacia, una delle case automobilistiche senza dubbio più in forma di questo 2023. Nel futuro prossimo arriverà sul mercato una versione “potenziata” della Duster, leggasi l'Extreme ibrida, con motore termico affiancato a quello elettrico.

Ma quanto potrà costare? Dacia si è sempre distinta negli ultimi anni (ed è anche uno dei motivi chiave del suo successo), per le sue auto low cost: qualità, durata e una buona linea senza troppi fronzoli.

Ma riuscirà a mantenere la stessa filosofia anche per un'ibrida? I fan del marchio di proprietà Renault temono un'impennata per via dell'inflazione che ha fatto aumentare i prezzi in ogni settore, nell'ultimo anno e mezzo, ma non sono da escludere comunque sorprese.

A far impensierire gli addetti ai lavori è in particolare il fatto che la nuova Duster nascerà per la prima volta sulla piattaforma CMF, con una meccanica completamente differente rispetto al modello attuale. Cinque anni fa la Duster costava 12.000 euro, mentre al momento il prezzo è di circa 18mila euro per la versione GPL, alimentazione che in Italia ha venduto più di PHEV e BEV a settembre 2023.

Questo aumento proseguirà anche con la nuova Duster Extreme? Secondo i francesi di auto-moto.com è probabile che si arrivi alla soglia dei 19mila euro, ma sempre con l'unità GPL da 100 cavalli.

I dubbi maggiori riguardano il propulsore full hybrid con motore 1.8 tenendo conto che attualmente una Jogger 5 posti con motore ibrido da 140 cavalli e finiture Extreme costa 26.200 euro. Alla fine la Duster potrebbe arrivare a costare, nell'allestimento “top”, circa 27.000 euro.

Dacia ha festeggiato il record di veicoli venduti nel mondo, ben 8 milioni, negli scorsi giorni, e il suo futuro, alla luce dei molti modelli in arrivo, appare più che luminoso. Fondamentale sarà mantenere la filosofia degli ultimi dieci anni, strategia che ha fatto breccia nel cuore di milioni di persone, compresi molti nostri connazionali.