Nuova Dacia Duster 2024, tutto pronto per la presentazione: prezzo da 19mila euro?

Dacia è pronta a presentare la nuova Duster 2024 durante l'autunno in corso. Si tratta di uno dei SUV più venduti in Italia di conseguenza stiamo parlando di una vettura che vanta un elevato interesse.

La nuova Dacia Duster 2024 dovrebbe essere messa in commercio durante la primavera del prossimo anno, e cercherà di mantenere la filosofia della fabbrica di automobili romena, quindi mezzo robusto, senza troppi fronzoli e dal costo piuttosto contenuto.

Ci saranno novità ovviamente dal punto di vista estetico con un look più moderno ispirato al concept Bigster svelato nel 2021. In generale le linee saranno più squadrate e il lunotto sarà più inclinato.

Inoltre ci saranno dei passaruota più pronunciati, con l'aggiunta dei sabot argentati e del finto estrattore dell'aria per mantenere l'aspetto “off road”. In merito agli interni, invece, vi sono poche informazioni ma dovrebbero restare più o meno gli stessi con un aggiornamento curato, sempre comunque all'insegna del low cost.

A livello di dimensioni, invece, la nuova Dacia Duster 2024 dovrebbe crescere di qualche centimetro, passando dai 4,34 metri attuali ai 4,40, e grazie a tale accrescimento ci sarà un bagagliaio più grande che passerà dai 414 litri a 467.

In merito alle motorizzazioni il nuovo Dacia Duster prevederà per la prima volta l'ibrido da 140 cavalli derivante dalla tecnologia E-Tech di Renault. Ci saranno anche motorizzazioni termiche standard, così come la versione a GPL, alimentazione per cui Dacia comanda in Italia, ma anche in altre nazioni come in Francia.

Probabile anche un 1.2 48V da 130 CV a microibridazione che si trova sull'Austral, poi dal 2025 potrebbe arrivare una nuova versione ibrida per rientrare negli standard Euro 7. Non mancheranno gli aiuti alla guida, come il cruise control adattivo con lettura della segnaletica e mantenimento della corsia, la frenata di emergenza, il passaggio in automatico da anabbaglianti ad abbaglianti e via discorrendo.

Infine il prezzo: quanto costerà la nuova Dacia Duster 2024? Ovviamente è impensabile mantenere i 17.900 euro circa della generazione attuale ma non è da escludere che comunque rimanga sotto i 20mila euro, con la versione ibrida che potrebbe però superare i 25 o giù di lì.

Dacia ha recentemente registrato un record di vendita di veicoli nel mondo, e il futuro appare più che luminoso grazie all'arrivo della nuova Duster e di molti altri modelli.