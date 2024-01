Nuova Dacia Duster 2024, in Francia da 19mila euro: anche da noi lo stesso prezzo?

Attenzione alla nuova Dacia Duster, lascerà il segno. Non solo per le sue rinnovate caratteristiche, ma anche per il prezzo, che inizialmente sembrava dovesse vedere quote al rialzo. Per il momento questo dettaglio ai francesi non interessa.

Ebbene si, perchè oltralpe il prezzo di partenza della nuova Dacia Duster sarà di 19.000 euro. Un prezzo giusto un tantino maggiore rispetto alle precedenti versioni e che lo rendono un vero e proprio best buy a queste condizioni.

La principale novità di questa gamma rinnovata è l'introduzione di una versione ibrida da 140 cavalli, derivata da Clio e Captur, disponibile fin dal lancio. Questa versione offre anche un'opzione senza frizione. Questo sarà disponibile anche in versione GPL, denominata Eco-G da 100 CV.

Le finiture e le dotazioni di serie includono nuove funzioni come la lettura segnaletica stradale di serie, il regolatore/limitatore di velocità, il climatizzatore manuale, i sensori di retromarcia e gli alzacristalli elettrici anteriori. Le versioni più avanzate offriranno caratteristiche aggiuntive come cerchi di diverse dimensioni, telecamera di retromarcia, touchscreen da 10 pollici, navigatore integrato con mappe europee e molte altre opzioni interessanti.

Vi immaginate una Dacia Duster versione Dakar? Ecco, qualcuno ha provato a pensarne una, e sarebbe perfetta come auto di supporto durante la competizione.