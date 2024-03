Nuova Dacia Bigster, il SUV a 7 posti romeno ripreso durante i test

Sembra ufficiale, Dacia farà il suo ingresso nel mercato dei SUV a sette posti con il lancio del nuovo Bigster, il primo SUV di questa categoria per il marchio. Il veicolo è attualmente in fase di sviluppo e è stato recentemente avvistato durante una sessione di test in pieno giorno.

Tempo fa vi abbiamo detto tutto ciò che sapevamo su questo BIG suv della casa romena ma, dati i recenti avvistamenti, possiamo oggi aggiungere qualcosa di più. Questo avvistamento offre uno sguardo in anteprima sul "fratello maggiore" del popolare Duster e anticipa la sua imminente introduzione sul mercato, prevista per il 2025.

Dopo il successo della Jogger e il recente rinnovamento della Duster e della Spring, Dacia ha deciso di concentrare le proprie risorse sullo sviluppo del Bigster. Questo SUV, basato sulla piattaforma CMF-B, rappresenterà un'importante aggiunta alla linea di veicoli della casa automobilistica rumena, offrendo una soluzione pratica e conveniente per le famiglie e gli individui che cercano spazio extra e versatilità.

L'avvistamento dei prototipi del Bigster, camuffati con la tipica livrea mimetica di Dacia, fornisce un'indicazione del suo design e delle sue dimensioni. Il veicolo si prevede sarà più grande e costoso della media dei modelli Dacia, ma rimarrà competitivo nel suo segmento, offrendo una terza fila di sedili e mantenendo prezzi accessibili.

In termini di motorizzazioni, il Bigster dovrebbe offrire una gamma simile a quella del Duster, con opzioni di motori a benzina elettrificati, comprese tecnologie ibride leggere e ibride a ricarica automatica, oltre a una versione bifuel adattata per l'utilizzo di GPL. L'arrivo sul mercato del Bigster è previsto per la seconda metà del prossimo anno, con le prime consegne previste per il 2025. La produzione avverrà nello stabilimento del Gruppo Renault a Mioveni, in Romania.

Secondo recenti indagini, Dacia si distingue come il marchio automobilistico con il più alto tasso di fedeltà dei clienti. Con un impressionante 80% di clienti che decidono di ricomprare un veicolo Dacia, il marchio supera di oltre il 20% la media di fedeltà degli altri marchi nel mercato automobilistico.