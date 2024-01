Nuova Dacia Bigster: tutto quello che sappiamo del nuovo SUV low cost a 7 posti

Dopo avervi parlato di una futura ipotetica versione ultra economica della Dacia Duster, adesso veniamo al pezzo grosso (almeno dalle premesse sembra essere così), Ovvero il prossimo Dacia Bigster, un suv 7 posti da poco più di 20.000 euro.

Perchè è proprio dal desiderio del consumatore che il marchio rumeno prende ispirazione, ovvero aggiungere alla sua gamma una soluzione abnorme per le famiglie e per le attività di carica più intense. Sette posti dunque, una volta appannaggio delle famiglie numerose e abbienti, è oggi compromesso dai prezzi elevati di modelli come Renault Espace, Nissan Seat Taracco e Tiguan Allspace, che superano i 50.000 euro. Anche la Peugeot 5008, con un prezzo di ingresso di 38.120 euro, resta fuori dalla portata di molti.

La risposta di Dacia dunque a questo vuoto di listino potrebbe essere proprio il Bigster che sarà basato (sia come struttura che come design) sulla nuova generazione di Duster, con l'intento di offrire una soluzione più accessibile rispetto alle gamme concorrenti. Ma non solo, dacia avrebbe anche in mente una nuova berlina chiamata C-Neo del quale sapremo qualcosa entro il corso dell'anno.

Attraverso la piattaforma CMF, simile alla Renault Arkana, Dacia mira a posizionare il suo Bigster sotto i 20.000 euro di partenza (qua ci crediamo poco noi italiani), ma offrendo anche una proposta competitiva attorno a dei più verosimili 25.000 euro. Tuttavia, la modularità potrebbe richiedere un investimento aggiuntivo rispetto al prezzo di partenza, con la possibilità per il cliente di dover pagare per quei due posti extra nel bagagliaio. La presentazione potrebbe avvenire al Salone di Parigi il prossimo anno, con il debutto commerciale previsto per il 2025, mantenendo il prezzo accessibile per un'ampia fascia di clienti.