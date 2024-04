Nuova CX-80, il debutto dell'ammiraglia Mazda a 7 posti: si parte da 61.000 euro

Debutta oggi la nuova Mazda CX-80 che fa il suo ingresso nel mercato europeo come seconda proposta della gamma rinnovata del marchio giapponese dopo l'introduzione della sorella minore, Mazda CX-60.

Con una lunghezza di quasi cinque metri e un passo di oltre tre metri, la CX-80 è dotata di tre file di sedili e offre diverse configurazioni per la seconda fila, tra cui due poltrone indipendenti con una console centrale o con un corridoio centrale.

Dal punto di vista tecnologico, la nuova Mazda CX-80 si presenta come il fiore all'occhiello della gamma europea di Mazda e introduce tre nuove funzioni principali: il controllo vocale Alexa1 integrato nell'abitacolo, un sistema di navigazione ibrido che sfrutta al meglio i servizi offline e online, e il nuovo sistema Trailer Hitch View, che facilita il posizionamento della vettura rispetto al rimorchio attraverso un display centrale.

Mazda CX-80 sarà disponibile con due opzioni di powertrain: l'e-Skyactiv PHEV, che combina un motore a benzina a quattro cilindri con un motore elettrico, e l'unità ibrida Diesel e-Skyactiv D, con sei cilindri in linea e sistema M Hybrid Boost 48V di Mazda. Entrambi i powertrain sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti e al sistema di trazione integrale i-Activ AWD di Mazda. Sebbene il processo di elettrificazione della gamma Mazda sia in corso attraverso questi nuovi modelli, sappiamo già che il marchio giapponese non punterà solo sull'elettrico per il futuro: Mazda infatti considera le normative green europee troppo illogiche da un punto di vista strategico.

La piattaforma della CX-80 è stata progettata per garantire elevate prestazioni in fatto di comfort di guida, stabilità e controllo del veicolo. Le sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e le posteriori multilink promettono una guida confortevole in ogni situazione, mentre il sistema di trazione integrale permanente offre stabilità e trazione ottimali.

Per quanto riguarda la sicurezza, la CX-80 offre una gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida i-Activsense, con l'obiettivo di ottenere una valutazione di sicurezza di 5 stelle Euro NCAP. Fra le nuove funzioni di sicurezza è presente il Cruising & Traffic Support (CTS) con il nuovo Unresponsive Driver Support, lo Smart Brake Support (SBS) per l'attenuazione delle collisioni e l'Emergency Lane Keeping (ELK) per le collisioni frontali.

Le prevendite della nuova Mazda CX-80 inizieranno a maggio, mentre la vettura sarà disponibile nelle concessionarie Mazda a partire dall'autunno 2024, con prezzi a partire da 61.235 Euro.

Su REAPP Bloccadisco Moto Lucchetto Moto Antifurto con Allarme Sono è uno dei più venduti di oggi.