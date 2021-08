Nuova CUPRA UrbanRebel: l'elettrica cittadina si mostra prima dell'IAA Mobility

Dopo esser nata all’ombra di SEAT come sub-brand sportivo, CUPRA sta pian piano guadagnandosi la sua indipendenza ottenendo sempre più successi - e l’eccezionale CUPRA Formentor in questo ha avuto un ruolo chiave. Il futuro è però elettrico e il marchio spagnolo ha anticipato una nuova EV ad alte prestazioni.

CUPRA ha già ipotecato il futuro con la nuova Born, auto 100% elettrica che nel design ricorda da vicino la Volkswagen ID.3, tuttavia non basterà per contrastare tutta l’agguerrita concorrenza degli anni a venire. Per questo motivo sul web il brand spagnolo ha pubblicato un assaggio di quella che sarà la UrbanRebel, una vettura elettrica cittadina che per il momento - sotto forma di prototipo - si mostra con un vistoso alettone posteriore.

È il bello dei prototipi sperimentali, che possono osare là dove le vetture di serie “fatte e finite” non possono spingersi. Per vedere la CUPRA UrbanRebel in tutto il suo splendore dovremo aspettare ancora qualche giorno, la vettura sarà infatti svelata all’IAA Mobility 2021 di Monaco, in programma dal 7 al 12 settembre.

