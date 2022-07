Nuova CUPRA Leon VZ Carbon: l'edizione speciale fino a 300 CV di potenza

CUPRA sta ovviamente concentrando le sue forze sui suoi nuovi modelli originali, pensiamo a Formentor e a Terramar, Tavascan e UrbanRebel presentati ufficialmente al circuito di Terramar, non dimentica però le sue "vecchie" glorie: ecco infatti la nuova CUPRA Leon VZ Carbon.

CUPRA arricchisce così la sua offerta con una vettura incredibilmente sportiva, ispirata ai modelli da competizione: la Leon VZ Carbon è disponibile nelle motorizzazioni 2.0 TSI 300 CV/221 kW DSG e 2.0 TSI 245 CV/180 kW DSG, inoltre per gli amanti del Plug-in Hybrid abbiamo anche la 1.4 e-HYBRID da 245 CV/180 kW DSG. Nell'abitacolo di questa edizione speciale spiccano sedili CUP Bucket Sabelt in pelle nera o blu petrolio, mentre all'esterno abbiamo uno spoiler in fibra di carbonio color rame che migliora il flusso d'aria sulla carrozzeria del veicolo.

Le minigonne laterali in alluminio scuro (Dark Aluminium), i gusci degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio color rame e i cerchi in lega da 19" con inseriti in rame completano poi l'opera di design. Ma a che prezzo possiamo avere tutto questo? Nuova CUPRA Leon VZ Carbon ha un prezzo di partenza di 47.800 euro chiavi in mano per la motorizzazione 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG.

A proposito di serie speciali: non perdete il nuovo CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey appena lanciato.