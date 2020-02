Nuova CUPRA Leon 2020: arriva la variante ibrida plug-in con 60 km di autonomia elettrica

La nuova CUPRA Leon è stata svelata al mondo, portando con se una novità molto importante: un propulsore ibrido plug-in ad alte prestazioni che permette anche una discreta autonomia 100% elettrica.

In realtà il nuovo modello avrà a disposizione un'ampia gamma di potenti motori, si va da 245 CV (180 kW) a 310 CV (228 kW), tutti abbinati a un cambio automatico DSG a doppia frizione e tecnologia shift-by-wire. Ovviamente il fiore all'occhiello di questa generazione è il sistema ibrido plug-in costituito da un motore TSI da 1.4 e 150 CV, che da solo produce 250 Nm di coppia. Questo propulsore è affiancato da una seconda unità elettrica da 115 CV e una batteria agli ioni di litio da 13 kWh, in combo l'auto è dunque capace di erogare 245 CV e una coppia di 400 Nm. Là dove non è necessaria la potenza termica, si può viaggiare in 100% elettrico per ben 60 km WLTP.

La batteria si ricarica in appena 3,5 ore con una wallbox, con una semplice spina domestica da 230 V sono invece necessarie 6 ore. Grazie al sistema ibrido plug-in, le emissioni sono inferiori a 50 g/100 km, un risultato davvero eccezionale. All'interno dell'abitacolo debutta invece il Digital Cockpit e un grande sistema di infotainment da 10", che permette di controllare ogni aspetto della vettura tramite touchscreen - con meno pulsanti in plancia. Per scoprire poi tutti i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida vi invitiamo a fare un giro nelle concessionarie SEAT-CUPRA appena possibile.