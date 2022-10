Nuova CUPRA Leon 1.5 Hybrid: tecnologia mHEV e un prezzo lancio da non perdere

CUPRA sta sicuramente pensando al suo imminente futuro, in Spagna abbiamo visto le nuove Terramar, Tavascan e UrbanRebel, non ha però intenzione di abbandonare il suo presente: CUPRA Leon si aggiorna con un nuovo motore.

CUPRA rafforza dunque l'offerta ibrida di Leon e introduce il motore 1.5 Hybrid (mHEV) da 150 CV/110 kW abbinato al cambio automatico DSG. Il sistema abbina un motore termico a un alternatore che funziona anche da starter e una batteria agli ioni di litio a 48 V. Questo sistema, di fatto Mild Hybrid, porta a diversi vantaggi, la vettura può ad esempio procedere a motore spento in alcune situazioni, può recuperare energia in fase di frenata e avere supporto elettrico in alcune condizioni. Tutte le funzioni del sistema ibrido si attivano in automatico, il conducente non deve fare altro se non guidare come ha sempre fatto.

CUPRA Leon 1.5 Hybrid vanta una dotazione di serie davvero esclusiva, pensiamo al sistema di infotainment con display touchscreen da 10", all'Adaptive Cruise Control (ACC) e al Light Assist. Di serie anche i fari Full LED con le funzioni indicatori di direzione posteriori dinamici e welcome ceremony. CUPRA Leon offre anche cerchi in lega da 18" colore rame disponibili a richiesta, così come i fari Matrix LED.

CUPRA Leon 1.5 Hybrid si può già ordinare in Italia a un prezzo promo di 30.000 euro chiavi in mano con la formula CUPRA Way da 295 euro al mese e anticipo di 5.900 euro. Maggiori dettagli sul configuratore ufficiale CUPRA.