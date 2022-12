Nuova CUPRA Formentor Tribe Edition: sportività e stile in edizione limitata

In casa CUPRA, Formentor continua a stupire con le sue versioni speciali. Dopo la VZ5 Taiga Grey a cinque cilindri che abbiamo provato, ecco arrivare la CUPRA Formentor Tribe Edition, edizione limitata che esprime al massimo lo spirito della CUPRA Tribe.

Partiamo dalle basi: cos'è la CUPRA Tribe? Una community di persone che condividono costumi, valori, moda, spirito e anche atteggiamento. Ebbene la nuova variante Tribe Edition riflette appieno la passione di questa community fortemente anticonvenzionale, sempre pronta a sfidare la monotonia.

CUPRA Formentor Tribe Edition nasce sulla base di Formentor VZ, al già ricco allestimento di partenza dunque si aggiunge una carrozzeria Grigio Scogliera e Nero Midnight, griglia anteriore e modanature in colore Black Matt, lettering CUPRA in colore nero, cerchi in lega Exclusive 19" Sport Black Matt, passaruota e cover specchietti esterni in colore Black Matt, pedaliera in dark Alluminium e sedili anteriori supersportivi Dinamica.

CUPRA Formentor Tribe Edition offre propulsori che spaziano dal 2.0 TSI 245 CV DSG, a partire da 49.850 euro, fino al 2.0 TSI 310 CV 4D DSG da 54.500 euro (alla guida della nuova CUPRA Formentor da 310 CV). Nel mezzo, almeno a livello di prezzo, abbiamo la variante Plug-in Hybrid 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG da 53.100 euro. La produzione del CUPRA Formentor Tribe Edition è già iniziata a dicembre 2022.