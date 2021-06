Abbiamo visto la nuova CUPRA Born al MIMO 2021: le nostre foto

Lo scorso 26 maggio vi abbiamo mostrato le primissime immagini ufficiali della nuova CUPRA Born, vettura 100% elettrica del marchio sportivo spagnolo. Oggi grazie al MIMO 2021 siamo riusciti a vedere l'auto dal vivo per la prima volta.

CUPRA ha portato in Piazza Duomo a Milano la sua ultima creatura, mostrandola a stampa e pubblico grazie a un'edizione del Milano Monza Motor Show molto particolare - causa COVID-19. Nessun biglietto necessario questa volta, le auto sono esposte all'aperto e in modo totalmente gratuito fino al 13 giugno.



Una passeggiata nel centro di Milano lungo la quale ammirare molte uscite recenti, vetture in arrivo a breve sul mercato, supercar e hypercar ad altissime prestazioni. Ma torniamo alla CUPRA Born, lontana cugina della Volkswagen ID.3 (ma soltanto nel design esterno) con prestazioni però del tutto differenti: due i livelli di potenza, 150 CV/110 kW e 204 CV/150 kW, più un pacchetto performance e-Boost che porta la potenza erogata fino a 231 CV/170 kW. Fra le feature principali troviamo la regolazione adattiva dell’assetto DCC, combinata con le sospensioni sportive, l’ESC Sport, lo sterzo progressivo, i freni più larghi e gli pneumatici più ampi montati su cerchi in lega da 20”. Non vediamo l'ora di poterla guidare e provare.