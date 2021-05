Nuova CUPRA Born 2021 elettrica: la qualità CUPRA a zero emissioni

Nato come marchio ad alte prestazioni di SEAT, da tempo CUPRA si sta staccando da questo concetto per diventare un progetto a sé stante - riuscendo alla grande per giunta, come sta dimostrando con il nuovo Formentor. Ora però è arrivato il momento del Full Electric con la nuova CUPRA Born.

Un veicolo di nuova generazione che cerca di fondere insieme alte prestazioni di guida ed elettrificazione. Sarà disponibile in due livelli di potenza, oltre a un pacchetto performance e-Boost che porta la potenza erogata fino a 231 CV/170 kW disponibile dal 2022, ma andiamo con ordine.

CUPRA Born trasmette un senso di sportività grazie alla regolazione adattiva dell’assetto DCC, combinata con le sospensioni sportive, l’ESC Sport, lo sterzo progressivo, i freni più larghi e gli pneumatici più ampi montati su cerchi in lega da 20”. I livelli di potenza saranno da 150 CV/110 kW e 204 CV/150 kW, più l’e-Boost di cui sopra. Da 0 a 50 km/h ci vogliono appena 2,6 secondi, per lo 0-100 invece 6,6 secondi con la variante più potente.

Ma passiamo all’autonomia: grazie alla batteria da 77 kWh si possono percorrere fino a 540 km con una singola carica (340 oppure 420 km con la batteria da 58 kWh, guardate pure in basso per i dati tecnici dettagliati). Carica che inoltre è velocissima: fino a 125 kW a corrente continua, il che significa 100 km ricaricati in 7 minuti. Fiore all’occhiello della proposta sarà poi il nuovo head-up display con realtà aumentata. La vettura è ancora in fase di omologazione, non sappiamo dunque quando sarà commercializzata, la vendita però potrebbe iniziare già entro la fine di quest’anno.