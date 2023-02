Nuova Cube Stereo Hybrid One55: un'e-bike da enduro leggera e prestante

Nel giro di pochi anni la tedesca Cube è diventato uno dei brand di riferimento nel panorama delle mountain bike grazie ad una gamma capace di accontentare le esigenze di ogni biker. L’ultima aggiunta nel roaster di biciclette offerte da Cube è la Stereo Hybrid One55, un’E-Bike polivalente a metà tra il trail e l’enduro.

Derivando dalla sorellina muscolare Stereo One55, Cube ha scelto di riportare gli stessi punti di forza sulla versione elettrica Hybrid, dunque conservando una buona leggerezza unita a componentistica che non disdegna l’uso più gravoso dell’enduro. La Stereo Hybrid One55 adotta quindi un telaio completamente nuovo in fibra di carbonio chiamato C:68X, che ferma l’ago della bilancia a 2.9 kg.

L’assistenza alla pedalata arriva invece dall’ormai noto Bosch CX di quarta generazione, che offre 85 Nm di coppia e una potenza nominale di 250W, accoppiato ad una batteria Bosch PowerTube da 750W inglobata nel tubo obliquo del telaio. Cube propone tre allestimenti per la Stereo Hybrid, ma in ogni caso il peso della bici non raggiunge i 23 kg, un risultato niente male per il suo segmento di appartenenza (qui trovate le E-Bike da tenere d'occhio nel 2023).

Il modello entry-level è la versione SLX750 (22,6 kg) che viene venduto a 6.999 euro e monta forcella Rock Shox Lyrik Select+ da 160 mm, ammortizzatore Rock Shox Super Deluxe Select+ DebonAir, gruppo SRAM GX Eagle e freni Magura MT7.

Salendo di livello troviamo la TM 750 (22,9 kg) da 7.999 euro, che monta forcella Fox 38 Float Factory FIT Grip2, ammortizzatore Fox Float X2 Factory, trasmissione e impianto frenante Shimano XT.

Infine, la top gamma SLT 750 (21,9 kg) da 9.999 euro, che utilizza forcella Fox 36 Float Factory FIT Grip2, ammortizzatore Fox Float X Factory, gruppo SRAM XX1 Eagle AXS e freni Magura MT7.

