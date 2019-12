La nuova Corvette C8 Stingray 2019 gira in 7:28.3 al Nürburgring

Mentre gli uomini di Elon Musk lavorano per portare la Model S P100D+ al di sotto dei 7:00 minuti al Nürburgring, abbiamo il tempo ufficiale della nuova Chevrolet.

La vettura ha fatto parlare molto di se nel corso degli ultimi mesi, per via del suo design totalmente differente rispetto al passato e un motore centrale mai visto in serie sulla storica auto Chevy. Abbiamo discusso anche del prezzo, con GM che ha fatto di tutto per vendere la variante base a 60.000 dollari (rimettendoci, a quanto pare, guadagnando soltanto con le varianti top gamma), si è invece parlato pochissimo di prove d’accelerazione e hot lap sui migliori circuiti del mondo.

Finalmente abbiamo del nuovo materiale e arriva proprio dal famoso circuito del Nürburgring, in Germania, che quest’anno ha appassionato soprattutto per la sfida a distanza fra la nuova Porsche Taycan e la succitata Model S. Ebbene la nuova Corvette C8 Stingray 2019 ha girato in 7:28.3, un tempo praticamente simile a quello della Lamborghini Huracàn LP610-4, fissato a 7:28 precisi.

Per avere un confronto con le elettriche citate qualche riga fa, ricordiamo che la Tesla Model S P100D+ avrebbe girato (usiamo il condizionale perché non è un tempo ufficiale) in 7:13, mentre l’ufficiale resta 7:23; la Taycan invece ha fatto segnare 7:42, un tempo che comunque si può migliorare - per stessa ammissione della casa tedesca.