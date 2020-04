La nuova Corvette C8 sfida in pista McLaren e Ferrari: il video

La nuova generazione di Chevrolet Corvette è da poco arrivata sul mercato portando con sé numerosissime migliorie, ma molti clienti sono rimasti a bocca asciutta perché una combinazione tra elevate richieste e produzione in quantità non sufficienti hanno portato a un sold out diffuso.

Le concessionarie si sono adattate alla situazione applicando rincari folli e poco in linea con le aspettative dei consumatori, ma adesso ci stacchiamo dal mercato e dai calcoli e andiamo direttamente in pista, poiché un fortunato proprietario della nuova Corvette ha potuto liberarla sul tracciato.

Come possiamo notare dal video in alto ci troviamo al Willow Springs International Raceway, in California. Sul tracciato la Corvette ha potuto sfidare tante auto di un certo livello, come una Ferrari 458, alcune McLaren, delle Jaguar F-Type e persino alcune Porsche. Ad un certo punto è visibile anche una Corvette C7, verso la fine delle riprese.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che l'ultima Corvette è mossa da un possente V8 aspirato da 497 cavalli e 630 Nm di coppia. I clienti che mirano alla potenza senza compromessi possono però optare per il pacchetto Z51 Performance, il quale aggiunge scarichi sportivi portando l'output complessivo a 502 cavalli di potenza e 637 Nm di coppia.

Prima di lasciarvi alle riprese dall'abitacolo vogliamo però rimandarvi ad una notizia non proprio felice per molti appassionati: a quanto pare potrebbe non esserci una Corvette C8 decappottabile.