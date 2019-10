Costruite le nuova Corvette C8 con mattoncini LEGO: le istruzioni in un video

Nel corso del 2019 buona parte dei riflettori automotive se l'è presa certamente la nuova Chevrolet Corvette C8 Stingray, che ha tagliato qualsiasi ponte con il passato. Ora la vettura guadagna un kit LEGO in scala 1:20.

La nuova Corvette C8 ha scandalizzato non pochi fan al suo debutto. È infatti la primissima Corvette a montare un motore centrale, inoltre le sue linee hanno davvero poco da spartire con quelle (certamente più) iconiche delle generazioni anni '80. Nonostante questo la vettura, che ha comunque stuzzicato la fantasia degli appassionati, è stata ricostruita in scala 1:20 con mattoncini LEGO, anche se il progetto non è ancora entrato ufficialmente nel listino della compagnia danese.

Si tratta infatti di un progetto di Lasse Deleuran pubblicato su Brick Hub, la community di appassionati LEGO che raccoglie progetti di tutti i tipi, non ufficiali però. A meno di aggiornamenti imprevisti, non vedremo infatti questo kit arrivare sugli scaffali dei negozi, proprio su Brick Hub però esiste un video con le istruzioni per montare il modellino - che dal canto suo è davvero ben fatto. Presenta infatti persino una "finestra" trasparente che mostra il motore V8 montato all'interno. Vorreste che la nuova Corvette C8 diventasse un modello ufficiale LEGO? Magari nella serie LEGO Speed Champions assieme alla nuova Porsche 911 Turbo del 1974.