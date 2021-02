La nuova Corvette C8 decappottabile sotto esame: promossa o bocciata?

L'ottava generazione di Corvette, soprattutto grazie all'introduzione di un motore disposto in posizione centrale, va ad allinearsi all'offerta europea classica di supercar esotiche, ma lo fa garantendo uno scalino d'ingresso non troppo oneroso.

In effetti la Stingray Coupé 2021 ha un prezzo di partenza, negli Stati Uniti, inferiore ai 60.000 dollari, mentre la variante decappottabile del video in alto richiede un sovrapprezzo di 7.500 dollari. Certo è che virare verso l'entry level della "Vette C8 in concessionaria è quasi impossibile, ma nel caso in cui lo faceste, aspettatevi di ricevere feature come la chiave elettronica smart, un sistema di infotainment con display da 8 pollici, un differenziale a slittamento limitato e varie modalità di guida."

Salendo un po' nell'offerta, si ottengono i sedili sportivi GT2 con ventilazione e riscaldamento, ma non manca l'audio premium di Bose, una telecamera anteriore e un set di sospensioni adattive. Il pacchetto Z51 invece aggiunge un differenziale a slittamento limitato elettronico, un sistema di scarico sportivo, sospensioni e freni migliorati, una gestione superiore del raffreddamento del propulsore e un set di pneumatici Michelin dall'ottimo grip.

Sotto al cofano batte il solito motore V8 aspirato da 6,2 litri, capace di erogare ben 497 cavalli di potenza e 630 Nm di coppia nella configurazione standard, ma con pacchetto Z51 si arriva a 502 cavalli di potenza e 637 Nm di coppia. La variante più rapida è in grado di passare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e di sfiorare i 300 km/h di velocità massima. In ogni caso la sua esuberanza è incanalata verso le ruote posteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti. Niente male davvero.

L'analisi della clip in alto, caricata su YouTube dal canale Kelley Blue Book, non si concentra esclusivamente su dati e numeri, per cui vi consigliamo di visionare il video per intero nel caso in cui masticaste un po' di inglese.



In chiusura invece, per non allontanarci dalla casa automobilistica americana, vogliamo rimandarvi a due sfortunati episodi i quali hanno come protagoniste altrettante Corvette C8. Il primo riprende un esemplare finito in un fosso in base a dinamiche ancora misteriose, mentre il secondo è ancora più strambo. Un uomo della Georgia il mese scorso ha partecipato e vinto alla lotteria, e il premio più importante era proprio una Corvette C8. Purtroppo l'agenzia non è riuscita a trovare neanche un esemplare da assegnare, e adesso il vincitore ricorrerà a vie legali.