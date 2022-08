Nuova class action contro Tesla: Elon Musk rischia mega sanzione per frenate fantasma

Avete mai sentito parlare di frenate fantasma? Si tratta di un problema che può verificarsi con la Guida Autonoma di Livello 2. Nella nostra esperienza ci è capitato con diverse marche, Tesla però è finita nell'occhio del ciclone negli ultimi anni per eventi ripetuti. Ora qualcuno vuole persino trascinare la società californiana in tribunale.

Tesla rischia infatti una class action ideata dal proprietario di una Model 3 residente a San Francisco, in California. Oggetto della questione è la fretta con cui Tesla avrebbe commercializzato Autopilot, troppo presto rispetto alle sue vere potenzialità. Jose Alvarez Toledo, questo il nome del proprietario Tesla in questione, ha detto: "Quando si verifica in modo inaspettato una frenata fantasma, quello che dovrebbe essere un sistema di sicurezza si trasforma in realtà in un pericoloso incubo".

La sua denuncia è stata presentata lo scorso venerdì 26 agosto presso la Corte Federale della California, l'obiettivo è che altri utenti afflitti dallo stesso problema possano aggiungere la loro voce al coro, trasformando il tutto in una class action. Nel frattempo ricordiamo che la NHTSA ha iniziato negli USA un'inchiesta sulle frenate fantasma di Tesla lo scorso febbraio, dopo aver ricevuto centinaia di segnalazioni da utenti poco soddisfatti dal comportamento di Autopilot (Tesla potrebbe richiamare 416.000 auto). L'indagine sta coinvolgendo più di 400.000 Model 3 e Model Y costruite fra il 2021 e il 2022. La compagnia californiana potrebbe incappare in una sanzione da 115 milioni di dollari. Considerando che nel recente passato le frenate fantasma hanno fatto cadere Tesla in borsa, la questione è già costata parecchio a Elon Musk e potrebbe non essere finita qui...