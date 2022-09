Nuova Citroen My Ami Tonic 2022: micro ma con stile

La Citroen Ami è stato un indiscusso successo. Arrivata nel momento giusto, in un mercato ancora poco saturo di modelli, la Citroen Ami è diventata in poco tempo un irrinunciabile best buy che oggi diventa ancora più trendy: arriva la nuova Citroen My Ami Tonic.

La nuova Citroen My Ami Tonic si fa notare per via di un nuovo frontale con personalizzazioni colorate che richiamano la forma degli occhiali da sole. Sul fronte degli equipaggiamenti siamo alla pari con le altre versioni, abbiamo dunque i copriruota, la mascherina nera sotto al parabrezza anteriore, i paraurti protettivi anteriore e posteriori, passaruota e barre al tetto.

L'abitacolo è invece dotato di serie di supporto per lo smartphone, tre vani portaoggetti, le reti di contenimento per le portiere, una rete di separazione centrale, un gancio per la borsa, tappetini e il connect-box Dat@ami per connettere lo smartphone alla vettura. I colori di Citroen My Ami Tonic invece sono il khaki e il giallo, con la versione che va a sostituire di fatto la My Ami Vibe. Nuova Citroen My Ami Tonic è ordinabile in Italia al prezzo di listino di 8.990 euro, al quale vanno applicati eventuali incentivi auto e moto 2022. Fra le varie edizioni speciali della Ami non possiamo dimenticare la Citroen Ami Buggy cold-out in 20 minuti.