Nuova Citroen e-C4 100% elettrica: lo spot che anticipa la presentazione

Il Gruppo PSA sta spingendo moltissimo sull'elettrificazione, lo abbiamo visto con la nuova Opel Corsa-e elettrica, con le Peugeot ibride plug-in e 100% elettriche, ora però è arrivato il momento di Citroen: nel 2020 il brand ha lanciato 6 nuove vetture elettrificate e ora tocca a nuova Citroen e-C4 100% elettrica.

Quali sono le nuove vetture elettrificate del marchio Citroen di quest'anno? Andiamo a scoprirlo subito: parliamo di Ami 100% Electric, nuova e-C4 100% Electric, il SUV C5 Aircross Hybrid, l'e-SpaceTourer, l'e-Jumpy e l'e-dumper. Con la nuova Citroen e-C4 100% Electric i clienti possono contare su nuovi ammortizzatori idraulici progressivi (anche detti Progressive Hydraulic Cushions) e tecnologie come il Color Head-up Display e il supporto per il tablet lato passeggero a scomparsa, chiamato anche Smart Pad Support.

Nuova Citroen C4 non sarà ovviamente solo elettrica ma anche benzina e diesel. Per promuovere la sua nuova auto elettrica Citroen ha appena lanciato una campagna pubblicitaria che ruota attorno a una canzone: Oh Happy Day, un "inno alla libertà e alla passione automobilistica che guidano Citroën da oltre 100 anni".

Prodotto da Thierry Poiraud (Insurrection Production), mostra un uomo degli anni '70/'80 che ha appena acquistato una nuova vettura Citroen. Suo figlio, che ha 7 o 8 anni, è affascinato da questa nuova macchina come suo padre. È così entusiasta che può solo ripetere "oh la la!" mentre scopre ogni nuova caratteristica dell’auto. Poi, dopo tanti anni, è il figlio, diventato ora un quarantenne, che ha appena acquistato la Nuova Citroen e-C4 100% Electric. Questa volta è il padre a essere affascinato dal design, dal comfort e dalla tecnologia della nuova Citroen. L'unica cosa che anche lui può solo ripetere è... “oh la la!”.