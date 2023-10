Nuova Citroën ë-C3: ufficialmente svelata l'elettrica da meno di 25.000 euro

La nuova Citroën C3 di quarta generazione è finalmente realtà: andiamo subito a scoprire tutte le novità della compatta di segmento B sviluppata da Stellantis, diventata anche 100% elettrica.

Novità assoluta di questa line-up 2024 è dunque la ë-C3 a zero emissioni. La compatta francese monta una batteria LFP (la stessa tecnologia usata da Tesla, Volvo e tanti altri produttori, per saperne di più leggete il nostro articolo Quali sono le differenze fra batterie LFP e NMC?) da 44 kWh che promette fino a 320 km di autonomia nel ciclo WLTP. Alle colonnine rapide è possibile toccare i 100 kW di potenza, significa che possiamo ricaricare dal 20% all’80% in 26 minuti.

Ricaricando in AC a 7 kW impieghiamo 4 ore e 10 minuti per andare dal 20% all’80% grazie alla batteria di dimensioni ridotte, invece a 11 kW impieghiamo 2 ore e 50 minuti. Citroën vi fornisce in dotazione un cavo Mode 3 sia per la ricarica casalinga monofase da 7,4 kW che quella trifase da 11 kW. Il motore è da 83 kW/113 CV e permette un’accelerazione 0-100 km/h in 11 secondi con 135 km/h di velocità massima.

Grazie alla nuova app e-ROUTES è possibile pianificare spostamenti e viaggi direttamente all’interno dell’auto, un servizio che fa parte del pacchetto Connect Plus offerto da Citroën. Grazie alla connessione remota i clienti potranno anche attivare il preriscaldamento o il pre-condizionamento del veicolo prima della partenza direttamente dall’applicazione per smartphone MyCitroën.

Nuova ë-C3 è dotata anche di tecnologie di assistenza alla guida avanzate, inoltre presenta il nuovo abitacolo C-Zen Lounge spazioso e bene equipaggiato - completo anche di volante multifunzione e head-up display. Al centro della plancia figura invece uno schermo a colori da 10,25 pollici leggermente inclinato verso il conducente. Arrivati a questo punto vorrete conoscere il prezzo: nuova Citroën ë-C3 parte da 23.900 euro con 320 km di autonomia. Per una ë-C3 ancora più economica da 19.900 euro bisognerà aspettare il 2025, con una versione da 200 km di autonomia. Sin da adesso però il guanto di sfida con la Dacia Spring è lanciato.