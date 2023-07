Nuova Citroen e-C3: scopriamo la 'gemella' della nuova Fiat Panda 2024 B-SUV

Sale alta l'attesa in vista del debutto della nuova Citroen e-C3, vettura della storica casa francese del gruppo Stellantis dotata di un motore elettrico. L'auto sarà svelata il prossimo ottobre e il suo design anticiperà di fatto quello di una nuova Fiat.

Stiamo parlando ovviamente della Panda 2024, che si trasformerà in un B-SUV mantenendo comunque un prezzo low cost. Per aspettare le versione definitiva dell'utilitaria torinese bisognerà attendere l'11 luglio dell'anno che verrà, mentre per la Citroen e-C3 bisognerà aspettare il prossimo ottobre.

E' un'auto molto attesa in quanto segnerà il nuovo corso della C3 e nel contempo rappresenterà la prima low cost elettrica di Citroen, visto che dovrebbe costare attorno ai 20mila euro, così come anticipato da mesi dal CEO Koskas.

Ma cosa c'entra la Panda, si starà lecitamente domandando qualcuno? Semplice, le due vetture saranno “gemelle”, così come avvenuto in queste settimane con la Citroen Ami e la Fiat Topolino: prima è arrivato il quadriciclo transalpino dopo di che ha fatto capitolino la vettura torinese con un look in parte modificato, ma mantenendo comunque lo stesso passo e le dimensioni generali.

Come detto sopra la nuova Panda sarà un B-SUV e anche la Citroen e-C3 appare uno sport utility vehicle vedendo i render molto attendibili pubblicati in questi giorni dal designer Larson design, famoso per le sue realizzazioni pubblicate su vari magazine di auto europei.

A livello di dettagli tecnici si sa ben poco, ma la nuova e-C3 dovrebbe avere un'autonomia da circa 300/400 km con una ricarica dal 20 all'80 per cento in più o meno 30 minuti. Esteticamente, invece, (per lo meno stando al render di Larson), la nuova francese prende qualche elemento dalle ultime Volvo, a cominciare dalle forme molto spigolose, con l'aggiunta di un tetto dal colore differente in stile Mini, cerchi in lega dal design moderno e muso alto e schiacciato. Come vi sembra?