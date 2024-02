Nuova Citroen e-C3 a 49 euro al mese: il brand francese lancia l'Elettrico Sociale

Renault propone la Twingo E-Tech Electric a 40 euro al mese? Citroën risponde con la nuova ë-C3 a 49 euro al mese. Un’iniziativa resa possibile grazie alla formula “Elettrico Sociale Citroën”, che gli incentivi statali possono rendere ancora più conveniente.

Questa nuova iniziativa pensata per la Nuova ë-C3 integra il progetto lanciato con CITROËN ËASY GO, che riflette la volontà del brand di supportare e guidare la transizione energetica verso una mobilità più green, all’insegna dei suoi valori fondanti: accessibilità, sostenibilità, semplicità e audacia. Del resto, la democratizzazione della mobilità fa parte del patrimonio storico di Citroën: è sufficiente pensare alla 2CV che da 75 anni è un manifesto di libertà. In uno scenario particolarmente complesso, Citroën offre dunque strumenti concreti per superare ogni resistenza culturale e avvicinarsi con tranquillità all’elettrico: canoni accessibili, nessun problema per la ricarica domestica e dopo tre anni la libertà di scegliere se restituire la vettura o pagare la maxi-rata, anche rifinanziandola.

Una scossa al mercato

Con la Nuova ë-C3, Citroën romperà dunque ancora una volta le barriere per affrontare la sfida delle auto elettriche a prezzi accessibili: il nuovo modello concepito e realizzato in Europa offre tutte le caratteristiche che gli automobilisti più esigenti si aspettano da una vettura destinata a rivoluzionare il cuore del mercato. Disponibile a partire da 23.900 euro, senza considerare gli incentivi statali, la versione You rappresenta la porta d’acceso al mondo di ë-C3, mentre il listino della top di gamma Max parte da 28.400 euro.

La nuova ë-C3 è un’auto accessibile con uno stile moderno e accattivante che non scende a compromessi. Offre una grande versatilità grazie all'autonomia di oltre 300 km (ciclo combinato WLTP - in attesa di omologazione) e allo spazio a bordo. Ogni viaggio è sinonimo di benessere grazie alle sospensioni Citroën Advanced Comfort di serie, ai sedili Citroën Advanced Comfort - disponibili su Max - con posizione di guida rialzata, all'innovativa plancia C-Zen lounge e agli equipaggiamenti moderni che semplificano la vita di tutti i giorni.

Tutto il piacere della guida elettrica senza ansie da ricarica

Per la prima volta nel Gruppo Stellantis, la piattaforma nativa BEV progettata per i veicoli elettrici e studiata per ottimizzare i costi di produzione, utilizza un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh per garantire un'autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo WLTP. La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di passare dal 20 all'80% della capacità in 26 minuti.

La ricarica standard a corrente alternata, dal 20% all'80%, richiede circa 4h10 utilizzando una potenza di 7kW, o 2h50 se è disponibile una potenza di 11kW. L'accesso alle strutture di ricarica a corrente alternata sia domestiche che pubbliche è facile grazie al cavo Mode 3 fornito in dotazione, ideale per la ricarica regolare a casa tramite una Wallbox e per le stazioni di ricarica pubbliche. Il cavo consente una ricarica da una Wallbox monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW. Il caricatore di bordo da 11 kW (trifase) è disponibile su entrambe le versioni al prezzo di 400 euro.

Con il suo motore da 83 kW (113 CV) e il cambio completamente automatico che consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h, Nuova ë-C3 offre potenza e prestazioni ragguardevoli per affrontare la guida quotidiana e il traffico, segnatamente negli ambienti urbani e suburbani.

Un’esperienza cliente semplice e intuitiva grazie a due allestimenti ricchi Sono due gli allestimenti proposti nella gamma Nuova ë-C3: You e Max. Questa semplificazione agevola il selling on line, grazie a un percorso intuitivo per il cliente. Inoltre, questa razionalizzazione della gamma garantisce prezzi di vendita più bassi grazie all’ottimizzazione della produzione, degli approvvigionamenti e di tutti i flussi logistici.

Versione You

La versione You offre una dotazione particolarmente completa a un prezzo di listino di 23.900 euro, o a partire da 49 euro* al mese con il leasing di Stellantis Financial Services. A bordo, i clienti potranno beneficiare delle esclusive sospensioni Citroën Advanced, una novità assoluta in questo segmento, oltre a tecnologie intelligenti per la guida con il nuovo sistema Citroën Head Up Display e la Smartphone Docking Station per l'infotainment. Questo sistema consente una connessione rapida e intuitiva del proprio smartphone per poterne sfruttare le funzioni in totale sicurezza.

La ricca dotazione di serie di Citroën ë-C3 You comprende inolte il climatizzatore, l'Active Brake (sistema di frenata d'emergenza), sensori di parcheggio posteriori, cruise control, avviso di superamento della corsia, limitatore di velocità, Active Lane Departure Warning, riconoscimento dei segnali di velocità, Driver Alert, airbag frontali, airbag laterali anteriori, airbag a tendina, fari anabbaglianti automatici e fari a LED. Dotata di ruote da 16”, la versione You è proposta in cinque livree esclusive: Blanc Banquise, Bleu Monte Carlo, Rouge Elixir, Gris Mercury e Noir Perla Nera.

Versione Max

La versione Max supera le aspettative classiche dei clienti che si rivolgono al segmento B. Il suo prezzo di listino è di 28.400 euro, o a partire da 99 euro** al mese grazie al leasing di Stellantis Financial Services. È dotata di cerchi in lega da 17" Atacamite con finitura diamantata, verniciatura bicolore e tetto a contrasto, nero o bianco, barre sul tetto in nero lucido e vetri posteriori e lunotto oscurati.

Include anche la navigazione su un tablet touch-screen da 10,25 pollici, la ricarica wireless per smartphone, sedili Citroën Advanced Comfort®, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e sbrinabili, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili, sedile posteriore frazionato 2/3-1/3, luci posteriori a LED, climatizzazione automatica, luci posteriori a LED, climatizzatore automatico e telecamera di retromarcia.