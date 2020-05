La nuova Citroen C5 è in sviluppo, 'esiste ed è splendida'

Circa due anni fa venne riportata una notizia secondo la quale la succeditrice della Citroen C5 sarebbe dovuta comparire nei saloni automobilistici nel corso del 2020 per una presentazione in pompa magna, ed ereditando lo stile del CXperience Concept presentato nel 2016 al Salone di Parigi.

Bene, a quanto pare ci troviamo già nel 2020 inoltrato, e l'erede della C5 non vuole ancora mostrarsi. I dirigenti della casa automobilistica francese però hanno ribadito la vitalità del progetto, e la berlina di medie dimensioni è quindi ancora data per certa. Lo riporta Autonews Europe:"Credeteci, l'auto esiste ed è splendida." Con queste pochissime parole Laurence Hansen, direttrice del Prodotto e della Strategia Citroen, che ha riacceso le speranze aggiungendo:"E' una vettura veramente importante per noi."

La scorsa generazione di C5 arrivò sia in versione berlina pura che in variante station wagon, ed è uscita dalla fase produttiva già durante il 2018, mentre produttore francese affermava che Citroen non avrebbe abbandonato completamente il segmento. Si parlava del segmento delle berline di taglia media, che però dobbiamo ammettere abbia ceduto il passo ai crossover e ai SUV negli ultimi anni, con un declino del 14% nel 2019 e la distribuzione di 403.922 unità. Al contempo però questa tipologie di vetture resta apprezzatissima in Cina, dove però è la casa francese a essere in difficoltà, registrando un calo nel 2019 da 114.000 a 55.000 unità vendute.

Tempo fa però un dirigente di Citroen ribadì la voglia di rilanciare queste berline reinventando il segmento per renderlo "moderno e attraente quanto quello dei SUV". In base alle immagini che potete vedere in fondo alla pagina (rappresentano la CXperience Concept) siamo sicuri che Citroen possa davvero riattrarre le persone verso le berline medie, bisogna però crederci, investire e pubblicizzare nel modo giusto, sperando che la Citroen C5 possa davvero impartire un cambio di rotta.

Nel frattempo è in arrivo la nuova SUV Citroen C5 Aircross Hybrid che, attraverso una motorizzazione ibrida, garantirà 55 chilometri di autonomia per il centro città e ottime performance per quanto concerne i consumi e lo spazio in abitacolo. Per chiudere vogliamo rimandarvi al rinnovamento della Citroen C3 2020, che vuole ribadire le sue potenzialità di best seller di alcuni anni fa.