Nuova Citroen C5 2021, l'ammiraglia Plug-in Hybrid con guida autonoma di Livello 2

Come promesso da Stellantis, Citroen ha presentato oggi la nuova C5, un modello molto particolare che tenta di coniugare le linee da SUV con la comodità di una Wagon.

La nuova ammiraglia francese si presenta con un design originale e motorizzazioni benzina o plug-in hybrid. Il marchio si è focalizzato soprattutto sulla comodità di bordo, impreziosito da feature come l’head-up display o un pacchetto completo di ADAS, con tanto di sistema di infotainment rinnovato con touchpad da 12 pollici HD. La lunghezza dell’auto è di 4.805 mm, è larga 1.865 mm e alta 1.485 mm, con un passo da 2.785 mm. Il bagagliaio offre 545 litri di spazio, che possono arrivare a 1.640 litri con i sedili abbattuti.

La variante ibrida plug-in C5 X eroga 225 CV, con 50 km di autonomia in modalità ZEV e fino a 135 km/h di velocità a zero emissioni. Una vettura al passo coi tempi, che a bordo offre anche 4 porte USB C e ricarica wireless. Nuova C5 si aggiorna in tempo reale sfruttando il Cloud e adotta il Mirror Screen Wireless. L’assistenza offre una guida autonoma di livello 2 con numerosi sistemi attivi e passivi, per un comfort e una sicurezza di altissimo livello. Nuova Citroen C5 a benzina e ibrida plug-in sarà disponibile nel secondo semestre 2021.