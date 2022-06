Nuova Citroën C4 X 2022: eleganza da fastback e assetto da SUV, anche elettrica

Diciamo le cose come stanno: SUV e Crossover stanno per fare largo a una nuova variante alquanto prepotente, i Crossover Coupé accessibili. Nella fascia premium ne esistono diversi modelli da tempo, Renault Arkana però ha debuttato in una fascia di massa e dopo il recente Peugeot 408 anche Citroën ha intenzione di dire la sua con il nuovo C4 X.

Lunga 4.600 mm, la nuova Citroën C4 X si posiziona esattamente fra C4 due volumi e nuova C5 X. Le sue linee le permettono un coefficiente aerodinamico di appena Cx 0,29 (ottimo ma la nuova Hyundai IONIQ 6 può arrivare a 0,21), dettaglio che sarà molto importante con la variante ë-C4 X, completamente elettrica. Questa versione a batterie promette un'autonomia di 360 km nel ciclo WLTP, 100 kW/136 CV di potenza e 260 Nm di coppia subito disponibile. L'accelerazione 0-100 km/h è possibile in 9,5 secondi in modalità Sport, mentre la velocità massima è fissata a 150 km/h. Sembra dunque che Citroën abbia puntato all'efficienza assoluta e alla calma, con una batteria da 50 kWh a 400 V che può caricare fino a 100 kW presso colonnine compatibili.

Ovviamente non ci sarà solo l'elettricità: la C4 X standard potrà contare su motori PureTech 100 con cambio manuale e PureTech 130 con cambio automatico EAT8 con certificazione Euro 6.4.

Al di là della motorizzazione, nuove C4-X ed ë-C4 X potranno contare su servizi di connettività My Citroën Drive Plus, un assistente vocale da attivare con "Ciao Citroën", i nuovi sedili Advanced Comfort esclusivi per la marca Citroën, sospensioni Progressive Hydraulic Cushions (Smorzatori Idraulici Progressivi) che lavorano in combo assieme agli ammortizzatori a molla. Infine, per chiudere la carrellata di caratteristiche chiave, abbiamo un'intera suite di funzioni di assistenza alla guida (ADAS) e tanto spazio a disposizione, con 510 litri di bagagliaio anche nella versione elettrica.