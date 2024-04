Nuova Citroen C3 in Italia da 14.990 euro, ora fa paura anche alla Fiat Panda

Stellantis ha appena confermato: la nuova Citroen C3 2024 partirà da 14.990 euro nella sua variante benzina, stesso (ottimo) prezzo d’attacco della nuova C3 francese.

Il listino francese della nuova C3 è trapelato giusto ieri 9 aprile, oggi invece siamo in grado di confermare i prezzi italiani. Dopo nuova e-C3 elettrica da 24.990 euro, Citroen conferma l’arrivo di nuova C3 a benzina, con il livello di partenza che offre un buon motore turbo benzina da 1,2 litri con ben 100 CV di potenza e cambio manuale a 6 rapporti. Questo propulsore è stato completamente riprogettato da Citroen, che lo ha anche dotato di una catena di distribuzione. Prezzo di partenza 14.990 euro, esattamente 10.000 euro in meno rispetto alla variante elettrica, che potrebbe dunque essere fortemente penalizzata dalla propria sorella a benzina.

Lunga appena 4,01 metri, la nuova C3 2024 cresce di soli 19 mm rispetto al modello precedente. Il raggio di sterzata è di 10,6 metri, è dunque una city car perfetta che con il nuovo listino potrebbe insidiare persino Fiat Panda. Il nuovo design (quasi) da B-SUV porta l’altezza del tetto a 1,57 metri, rispetto alla generazione precedente abbiamo dunque 100 mm in più; cresce anche l’altezza da terra, ora da 197 mm rispetto ai precedenti 135. I sedili sono infatti rialzati di 76 mm, per una guida più alta e confortevole. Per quanto riguarda il bagagliaio abbiamo 310 litri a disposizione, con il sedile posteriore in formato 60-40.

Su nuova C3 You la Smartphone Station è integrata di serie, abbiamo insomma un supporto per agganciare lo smartphone e lanciare una nuova applicazione dedicata grazie all’NFC. Sulla C3 Max invece abbiamo la navigazione 3D su schermo touch da 10,25 pollici. Su questa variante abbiamo anche Apple CarPlay e Android Auto wireless. Presenti, come legge impone, anche diversi ADAS che aumentano la sicurezza a bordo, dalla frenata d’emergenza all’assistenza su pendenze superiori al 3%.

Ricapitolando, nuova C3 2024 parte da 14.990 euro in versione You con motore 1,2 litri da 100 CV, nel corso dell’anno arriverà inoltre la Hybrid 100 con tecnologia Mild Hybrid a 48 V. Le prime consegne di C3 2024 sono previste per l’estate.

