Nuova Citroen C3 elettrica: 20.000 euro bonus esclusi e 300km di autonomia

Il New York Times lo aveva detto poche settimane fa: “Entro il 2023 le auto elettriche costeranno come benzina e diesel”. Una previsione che se proprio non è stata azzeccata, poco ci manca, e basta vedere gli ultimi annunci delle grandi case automobilistiche per capirlo.

Volkswagen e Renault sono al lavoro su un'elettrica da 20mila euro, senza dimenticarsi di Tesla e della sua Model 2 che dovrebbe costare attorno ai 25mila euro stravolgendo il mercato.

Ora è la volta di Citroen che a breve commercializzerà la sua C3 elettrica mettendola in vendita a 20mila euro. Ad annunciarlo è stato il CEO dell'azienda transalpina di auto, Thierry Koskas, che parlando con la stampa di casa ha spiegato: “Citroën vuole rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti e-C3 si concentrerà sul comfort, sarà prodotta in Europa e offrirà più di 300 km di autonomia a una tariffa, fuori bonus, a partire da 20.000 euro. Inoltre, avrà tutte le attrezzature necessarie per un'auto del segmento B”.

Tenendo conto degli incentivi statali presenti in Italia, è logico pensare ad un prezzo di acquisto entry level di circa 15mila euro, o eventualmente una versione full optional attorno ai 20/25 mila euro: non male per un'elettrica.

Il nome del progetto della futura C3 elettrica, di cui vedete un render più sopra ipotizzato da automobile-magazine, è CC21, e dovrebbe utilizzare la stessa piattaforma usata per un'altra C3 elettrica già esistente, leggasi la e-C3, al momento commercializzata solamente in India per motivi di regolamenti vigenti, meno restrittivi rispetto agli standard europei.

Due gli allestimenti previsti, a cominciare da una versione base da 82 cavalli con una batteria da 40 kWh, per arrivare fino a quella da 109 cavalli con una batteria da 50 kWh.

Le batterie dovrebbe essere prodotte dai cinesi di Svolt, e dovrebbero avere la chimica al Litio-Ferro-Fosfato (LFP). In merito alle tempistiche, invece, la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire a fine anno, con lo sbarco poi sul mercato per l'inizio, metà del 2024.

Citroen tramite la C3 elettrica "rivendica il suo status di marchio popolare" per illustrare la sua volontà "di rendere la mobilità elettrica accessibile a quante più persone possibile", ha fatto sapere la dirigenza.