Nuova Citroen C3 2024 a benzina da 14.990 euro in Francia: prezzo giù anche in Italia?

Lo scorso mese di ottobre Stellantis ha presentato ufficialmente la nuova Citroen e-C3 da 25.000 euro, un cambio di passo radicale per il marchio francese che però - a quanto pare - offrirà al suo pubblico anche varianti termiche e ibride a un prezzo più accessibile rispetto al passato.

Non abbiamo ancora conferme ufficiali per il listino italiano, dall’estero però stanno arrivando indiscrezioni alquanto precise, pensiamo ad esempio al prezzo della nuova Dacia Spring, ribassato rispetto a prima. Un piccolo ribasso dovrebbe arrivare anche per la C3, che in versione benzina costa in Francia 14.990 euro di partenza. Un prezzo davvero accattivante che potrebbe spingere moltissimi utenti a bypassare la variante elettrica da 24.990 euro, spostando il salto elettrico di qualche anno.

Stando al listino francese, la variante entry level avrà un motore turbo da 1,2 litri a tre cilindri alimentato a benzina, un propulsore da 75 kW/102 CV che non avrà alcun aiuto elettrico. La trazione sarà anteriore con cambio manuale a 6 rapporti. La variante Hybrid 100, invece, sarà sempre alimentata a benzina ma avrà un sistema Mild Hybrid a 48 V. In questo caso la parte elettrica offre 21 kW/28 PS di potenza, con 9 kW/12 CV di questi che aiuteranno all’accelerazione della vettura. Pur non trattandosi di un modello Full Hybrid, Stellantis promette che circa il 50% del tempo in città passerà in modalità elettrica, abbattendo consumi ed emissioni del 10%.

Rispetto al modello attuale da 83 CV, che di listino costa 18.350 euro, ci si aspetta dunque un calo di prezzo, anche se grazie alle varie promozioni il prezzo attuale è pari a 13.850 euro, con la Citroen C3 YOU che si prende a meno di 3 euro al giorno. Anche a parità di prezzo avremmo comunque più potenza e una vettura aggiornata, con nuovo design e contenuti al passo coi tempi, dunque ben venga la nuova generazione...

