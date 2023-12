Nuova Citroen C3 Aircross, ecco come potrebbe essere la gemella della Fiat Multipla

Il mercato europeo dei piccoli SUV è in crescita, e Citroen sta lancerà a breve la nuova C3 Aircross 2024, un SUV compatto con una configurazione a tre file e 7 posti. Nonostante le dimensioni e la praticità, il prezzo dovrebbe rimanere accessibile, offrendo opzioni ibride leggere e full elettriche.

Il design di C3 Aircross sarà ispirato al concept Citroen Oli del 2022, con una fascia anteriore prominente senza griglia e fari a LED moderni. La lunghezza potrebbe superare i 4,32 metri, allineandosi alle preferenze del mercato europeo.

All'interno ci aspettiamo un comfort accentuato, con sedili Advanced Comfort e una configurazione delle sospensioni orientata di conseguenza. L'auto presenterà anche nuove funzionalità tecnologiche, come il Citroen Head Up Display e un display di infotainment da 10,25 pollici.

La piattaforma Smart Car supporterà propulsori ibridi leggeri e completamente elettrici. Si prevede che la versione elettrica adotti il motore da 111 CV della e-C3 Aircross, con una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 44 kWh o 54 kWh.

La gamma motori includerà il PureTech 48V da 1,2 litri, disponibile in varianti da 99 CV e 134 CV. La versione BlueHDi da 1,5 litri sarà interrotta per conformarsi alle normative sulle emissioni Euro 7. Citroen C3 Aircross debutterà nel 2024, posizionandosi a fianco dei modelli concorrenti come Dacia Duster (ecco la nuova Dacia Duster 2024) e Dacia Jogger.