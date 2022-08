Citroën rinnova la gamma C3: prezzi e contenuti della nuova edizione

Citroën ha aggiornato il suo bestseller C3, city-car che oggi è ancora più versatile e confortevole. In Italia è stata la più venduta del mese di luglio 2022, da agosto inoltre l'intera gamma si rinnova e offre quattro versioni: dalla YOU! alla C-SERIES, passando per la SHINE e alla speciale C3 ELLE. Scopriamole versione per versione.

La nuova Citroën C3 YOU! è disponibile con le motorizzazioni benzina PureTech 83 S&S (anche per neopatentati) e diesel BlueHDi 100 S&S in6 tinte per la carrozzeria. Di serie offre alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando, climatizzazione manuale, copricerchi da 15" ARROW, retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente. Fra le sue tecnologie abbiamo l'avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, la funzione Hill Assist, il Coffee Break Alert, il Regolare di Velocità, il Riconoscimento dei Limiti di Velocità. Il prezzo di listino parte da 18.250 euro.

La Citroën C3 C-Series offre copricerchi 16" STEEL & STYLE, retrovisori ripiegabili elettricamente e il Pack visibilità (Accensione automatica dei fari + funzione Follow me home +Tergicristallo automatico con sensore pioggia). Tra gli optional si può avere il tetto a contrasto, i vetri posteriori oscurati, i sedili riscaldati, il Pack Navigation Dab e l'Active Safety Brake. Il prezzo in questo caso parte da 19.250 euro.

Arriviamo così alla Citroën C3 Shine con cerchi in lega da 16", 7 tinte per la carrozzeria, 4 tinte per il tetto a contrasto, 4 Pack Color, 3 decorazioni. I cerchi in lega sono diamantati da 17", c'è la telecamera di retromarcia, il sistema Keyless Access & Start, l'Active Safety Brake, gli alzacristalli posteriori elettrici e il Pack Navigation Dab. Il prezzo di listino parte da 20.250 euro.

Infine la speciale edizione C3 ELLE, dedicata soprattutto al mondo femminile. È disponibile nelle motorizzazioni benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6. All'esterno abbiamo una carrozzeria bicolore, mentre i cerchi sono in lega da 17". Il Citroën Connect NAV DAB ha un touchscreen da 7" e il volante è in pelle con decoro cromato. C3 ELLE parte da 22.750 euro. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA e messa su strada e sono validi dal 27 luglio 2022. L'ultimo grande aggiornamento di C3 era stato nel 2020.