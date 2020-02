Nuova Citroen C3 2020: il best seller francese si rinnova

Dopo aver venduto 4,5 milioni di esemplari, la "piccola" Citroen C3 si rinnova. In questo 2020 abbiamo un nuovo design, un comfort "senza paragoni" e una versatilità come tradizione al top della categoria.

Con la nuova C3 2020 abbiamo un frontale rinnovato, ispirato alla Concept CXPERIENCE, nuovi proiettori LED, cerchi in lega da 16" e 17", nuovi Airbump per un look più accattivante. In materia di benessere, Citroen ha pensato di montare i nuovi sedili Advanced Comfort con bracciolo lato guida; a bordo poi tanta tecnologia, come i sensori di parcheggio anteriori che fanno per la prima volta il loro debutto sulla C3.

I dispositivi di aiuto alla guida arrivano così a 12 in totale, fra cui troviamo l'Hill Assist per le ripartenze in salita oppure il sistema Keyless Access&Start. E ancora l'Active Safety Brake, il riconoscimento dei limiti di velocità e la commutazione automatica degli abbaglianti. Con i servizi Connect Assist, Connect Nav e Connect Play è poi possibile "replicare" l'uso dello smartphone sullo schermo della nuova C3, che allo stesso tempo si presenta compatta e agile come nel passato.

Si rinnova dunque il best seller assoluto di casa Citroen, presente nella Top 5 di dicembre 2019 in Europa e terza berlina più venduta in Italia, seconda nel suo segmento. Ricordiamo che sempre Citroen ha presentato da poco anche la nuova C5 Aircross ibrida plug-in.