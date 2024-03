Nuova Citroen Basalt, un SUV Coupé per sfidare Arkana ispirato alla Fiat Fastback

La moda dei SUV non conosce crisi, sono anni ormai che le vetture a ruote alte (compatte, Full Size, termiche, elettriche, tutte...) sono le più richieste in quasi tutti i mercati del mondo; SUV che sono diventati anche coupé, un trend che anche in Citroen vogliono cavalcare con la nuova Basalt.

Si chiamerà proprio Citroen Basalt il SUV coupé del marchio francese, pronto teoricamente a sfidare la Renault Arkana, anche se per il momento la commercializzazione non sembra prevista per l’Europa. Di fatto parliamo della versione coupé della Citroen C3 Aircross destinata al Sud America. Nel vecchio continente, invece, manca poco alla presentazione della nuova versione della C3 Aircross per l’appunto, che potrebbe dunque avere anche una variante dal retro più affilato. C3 Aircross che arriva dopo la nuova C3, disponibile sia in versione termica che elettrica. Nel frattempo, come anticipato, la nuova Citroen Basalto sarà svelata in Sud America il 27 marzo.

Il nome Basalt, per i più curiosi, ricorda una roccia vulcanica, diventa dunque sinonimo di robustezza; inoltre per Citroen evoca una versione della GS prodotta in appena 1.800 esemplari nel 1978. In questa nuova Basalt, inoltre, c’è anche un pezzettino di Fiat, Citroen infatti si è ispirata al SUV coupé Fiat Fastback venduto nei mercati emergenti. Mercati emergenti che propongono modelli del tutto differenti dai nostri, basti pensare che il Renault Kardian venduto in America Latina non è altro che una versione riadattata della nostra Dacia Sandero Stepway. Ma torniamo alla Basalt, che avrà un motore turbo 1.0 da 130 CV, come detto già visto nella gamma Fiat in America Latina.

