Nuova Citroen AMI Charleston By Biancone: la versione speciale è in pre-order

Il 2023 della Citroen Ami è stato un anno da record, con il 2024 che si prospetta ancora meglio: per la Citroen Ami sono appena scesi i tempi di consegna, la piccola francese dunque arriva prima. Per festeggiare i recenti successi ecco la nuova AMI Charleston By Biancone.

Per il brand francese si tratta di un viaggio nel tempo a ritroso nel suo glorioso passato, anche se in chiave sostenibile e contemporanea. Il progetto porta la firma del designer e imprenditore Massimo Biancone, che per realizzare la nuova AMI Charleston ha preso spunto dalla leggendaria Citroen 2CV Charleston, la versione presentata nel 1980 al Salone dell’Automobile di Parigi nella particolare colorazione bicolore Rouge Delage/Noir e alcuni stilemi delle auto degli anni Venti e Trenta.

Ovviamente per la piccola elettrica francese non cambia nulla a livello tecnico, pensate al progetto come a una skin alternativa per il quadriciclo più venduto in Italia.

Massimo Biancone ha dichiarato: “L’obiettivo del progetto ‘Ami Charleston’ è stato, fin da subito, quello di riportare alla luce il gusto per l’eleganza ed enfatizzare il comfort di bordo, concetti questi presenti da sempre nel DNA del marchio Citroën. Il viaggio è stato quello di guardare con occhi nuovi un prodotto che è già in circolazione e tenendo bene a mente la storia, la cultura, del brand mi ha permesso di creare una versione capace di coniugare passato, presente e futuro.”

La nuova AMI Charleston By Biancone si può già prenotare sul sito dedicato Ami Charleston, non sappiamo però a che prezzo. Il quadriciclo può essere acquistato in maniera classica, finanziare oppure noleggiare .