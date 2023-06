Nuova Canyon Neuron: ON CF, la e-MTB con sistema antifurto sempre connesso

Il settore delle e-MTB è alquanto movimentato e persino Ducati ha lanciato un suo modello di alta fascia, la Powerstage RR Limited Edition. Per rispondere, Canyon ha presentato la sua Neuron: ON CF in carbonio.

Al cuore di questa e-MTB troviamo un telaio Full-Carbon totalmente ridisegnato e un'ammortizzazione che permette un'escursione di 140 mm. Per le ruote Canyon ha scelto delle 29", supportate da un motore di quarta generazione Bosch Performance Line CX ad alta coppia. La batteria Bosch PowerTube può arrivare a 750 Wh di energia, una quantità che potrebbe scongiurare qualsivoglia ansia da autonomia.

Questa e-MTB si fa notare anche per la possibilità di connessione con la Bosch eBike Flow: attraverso lo smartphone si può configurare il motore, sfruttare la navigazione e pianificare dei percorsi con Komoot. La Neuron:ON CF integra anche un sistema antifurto e funzioni di tracciamento grazie al modulo built-in Bosch ConnectModule.

Accoppiato all'applicazione, questo modulo funziona anche da chiave digitale: appena si spegne la bici il sistema di allarme si attiva in automatico ed emette dei suoni nel caso in cui vengano rilevati dei movimenti. Se la bici viene spostata, il sistema invia immediatamente delle notifiche all'applicazione del proprietario; se si rilevano movimenti prolungati a bici bloccata si attiva in autonomia il sistema di tracciamento, così che il proprietario possa localizzare e ritrovare la propria Neuron: ON CF.

Il modulo Bosch BCM3100 ConnectModule è installato di serie e include 12 mesi di sottoscrizione gratuita dell'eBike Alarm; successivamente si paga 4,99 euro al mese oppure 39,99 euro all'anno. Sempre a proposito di prezzi: la base gamma Neuron:ON AL 6 costa 3.799 euro, poi con la Neuron:ON CF 7 si sale a 4.799-4.999 euro, la Neuron:ON CF 8 invece costa 5.599 euro, mentre al top della gamma troviamo la Neuron:ON CF 9 a 6.999 euro.