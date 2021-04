Nuova Canyon Commuter: ON, la e-bike cittadina con 75 km di autonomia

State cercando una bici elettrica per muovervi liberamente in città, senza inquinare? Date un’occhiata alla nuova Canyon Commuter: ON, una e-bike leggera (la più leggera della sua categoria) e un design smart, che tende a nascondere la natura elettrica.

Grazie a una batteria da 250 Wh promette un’autonomia fino a 75 km con una sola carica, a seconda del livello di assistenza e del peso del ciclista, la potenza del motore arriva ovviamene a 250 W (come legge impone) e la sua velocità massima è pari a 25 km/h. Inoltre per snellire ancora di più il corpo, in determinate situazioni è possibile anche utilizzare la Commuter: ON senza motore, basta installare una cover per il tubo obliquo - venduta però come accessorio.

Due i telai disponibili, uno con tubo orizzontale abbassato da donna e uno con tubo orizzontale tradizionale da uomo, il cockpit inoltre si può alzare e abbassare di 10 mm, così che possiate trovare la vostra migliore regolazione. La e-bike integra anche comode e potente luci LED, all’anteriore abbiamo una LIGTSkin Ultra Mini, mentre al posteriore una Supernova E3 Tall Light 2. Arriviamo così ai prezzi: la Commuter: ON 7 con cambio Shimano Deore XT a 12 velocità costa 3.299 euro (o da 549,83 al mese), in tutte le colorazioni e versioni (uomo/donna).