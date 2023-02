Nuova Cannondale Tesoro Neo X: perfetta per la città fino a 175 km di autonomia

Cannondale è un marchio conosciuto soprattutto per le sue ottime biciclette da corsa, endurance e gravel, ora però vuole attaccare frontalmente anche il settore delle e-bike da usare in città con la **nuova gamma Cannondale Tesoro Neo X**.

Alla base della nuova collezione troviamo una sportiva bicicletta a pedalata assistita pensata soprattutto per il commuting cittadino ma non solo: secondo Cannondale, la nuova Tesoro Neo X è perfetta per l’utilizzo quotidiano in città, mentre nel weekend è una compagnia ideale per lunghe passeggiate all’aria aperta. Questa nuova e-bike infatti non teme le lunghe distanze, grazie a una batteria da 625 Wh è capace di promettere fino a 140 km di autonomia con una sola carica nella sua versione base.

Aggressivo il prezzo: solitamente per e-bike di ottima qualità è facile superare i 5.000 euro, la Tesoro Neo X 2 invece ha un prezzo di 3.799 euro con motore Bosch Performance, lo stesso vale per le varianti Low Step Thru senza tubo verticale e StepThru con tubo ribassato.

Se 140 km di autonomia sono pochi per le vostre esigenze, e avete bisogno di una scheda tecnica più carrozzata, la Tesoro Neo X 1 costa 4.999 euro in tutte le sue versioni. In questo caso avete a disposizione un motore Bosch di alta gamma e una batteria da 750 Wh capace di promettere fino a 175 km di autonomia.

In gamma trovate anche la premiata Tesoro Neo X a 6.199 euro e la Tesoro Neo X 3. Per maggiori informazioni trovate tutta la gamma Tesoro Neo X sul sito Cannondale. Ricordiamo che di recente Cannondale ha lanciato una gravel elettrica che sembra muscolare, la Topstone Neo SL.