Ecco la nuova Cadillac Escalade, SUV con un immenso schermo da 38 pollici

Cadillac ha presentato la nuova Escalade, possente SUV che prende moltissimo in prestito dalla berlina concept Escala. La piattaforma è in comune con gli altri pesi massimi di GM, come la Chevrolet Suburban e il GMC Yukon.

Gli interni dell'Escalade si sono fatti decisamente più spaziosi, con un bel po' di cm recuperati in altezza e più spazio per i passeggeri in terza fila. La Cadillac Escalade si è espansa anche negli esterni, acquisendo 18cm in più in lunghezza.

GM ha spiegato di considerare l'Escalade alla pari della Corvette: il fiore all'occhiello del brand nel segmento dei SUV, così come Corvette è il non plus ultra nel segmento delle sportive.

Il motore di base è un 6.2L V8, mentre il modello da 420CV ora può contare sulla nuova tecnologia proprietaria Dynamic Fuel Management. Per la prima volta l'Escalade sarà venduta anche con motore diesel: un turbo da 3.0L in grado di erogare 277CV, abbinato con cambio automatico a 10 rapporti.

Quello che si nota immediatamente una volta a bordo è l'immenso schermo, anche questo preso in prestito dalla concept Escala. Si tratta di uno schermo OLED che complessivamente si estende per 38 pollici. Non soltanto l'infotainment, perché l'OLED occupa la plancia fino ad arrivare al quadro strumenti, interamente digitale. Si tratta della feature più peculiare della nuova Escalade, ed era già stata anticipata a dicembre.

Scomponendolo nelle sue tre sezioni, i pannelli misurano rispettivamente 7 pollici, 14 pollici e 16.9 pollici. L'unico schermo non touch è quello centrale da 14 pollici, dato che parliamo del quadro strumenti, dove l'automobilista potrà visionare velocità e carburante, oltre che il navigatore.

Ci sono molteplici modalità tra cui scegliere, volendo, come anticipato, è possibile far occupare al navigatore l'intero schermo centrale, ma è possibile anche impostarlo per avere la vista in realtà virtuale, oppure la night vision per evidenziare gli ostacoli in condizioni di luce precaria.

L'Escalade diventa in questo modo uno dei veicoli più interessanti in commercio per quel che riguarda la tecnologia a bordo. Per questo SUV premium in America si parte da 77mila dollari.