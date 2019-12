La nuova Cadillac Escalade avrà un enorme display OLED curvo da 38 pollici: il video

Cadillac ha dei piani piuttosto particolari per la prossima Escalade, in arrivo entro il 2021 e con presentazione ufficiale fissata al 4 Febbraio 2020. Stiamo parlando di un gigantesco display OLED curvo da 38 pollici, che andrà ad abbracciare tutto il cruscotto.

In molti non posseggono neanche in casa propria un display di dimensioni tali, ma Cadillac ha pensato di renderlo disponibile all'interno dell'abitacolo di una macchina. Al momento la risoluzione esatta non è stata rivelata, ma la casa automobilistica di Detroit ha tenuto a far sapere che la densità di pixel sarà superiore a quella delle TV 4K. Un dettaglio un po' fumoso, visto che la quantità di pixel per pollice varia, ovviamente, in base alle dimensioni del display.

In ogni caso il video in alto mostra un abitacolo dal look molto interessante e futuristico, senza tralasciare che, trattandosi di tecnologia OLED, non osiamo immaginare i contrasti e l'accuratezza dei colori che arriveranno davanti ai nostri occhi. La scelta è stata perfetta poiché, guidando di notte, ed essendo uno schermo simile in grado di offrire neri perfetti, vengono ridotti a zero i possibili fastidi luminosi. Cadillac ha tra l'altro affermato che si tratta della prima volta che un produttore di auto inserisce un OLED curvo in una propria vettura, e la volontà è quella di spingere in questo senso per offrire un prodotto all'avanguardia. La compagnia americana non è però l'unica a puntare in questa direzione, perché anche Audi ha fatto sapere che i propri veicoli in futuro avranno sempre meno tasti, in favore di display multipli e realtà aumentata.

Tornando al teaser trapela però un altro dettaglio, e cioè la luce verde che illumina la parte superiore del volante, a indicare che la nuova Escalade garantirà sicuramente un qualche tipo di guida semi-autonoma.

Per concludere restando in tema di innovazioni nel settore, vi rimandiamo ad una interessante news, che parla di Ferrari e della deposizione di un interessante brevetto da parte della casa di Maranello.