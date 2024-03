Nuova Bugatti V16, trapelate online le specifiche? La velocità è fuori di testa

Bugatti sta per svelare la sua prossima hypercar, una vettura che sarà a dir poco incredibile ed esagerata. Basta pensare che sotto il cofano vi sarà un motore V16, si, avete capito bene, 16 cilindri, per un propulsore che di fatto sarà grande quanto una minicar.

Negli scorsi giorni il CEO ha alzato l'hype nei confronti della nuova Bugatti V16 svelando l'immagine della stessa sotto al telo, anche se purtroppo non è possibile comprenderne le sembianze. La cosa certa è che sarà una vettura dalle forme ma soprattutto dalle prestazioni memorabili, soprattutto se saranno confermate le specifiche che sono apparse nelle scorse ore online.

Sul forum RennTeam.com, sono stati pubblicati alcuni dettagli inerenti il nuovo bolide, a cominciare dal fatto che il nuovo motore sarà un 8,3 litri sviluppato insieme a Cosworth. Girerà al massimo a 9.000 giri e compreso del cambio 8spd DCT dovrebbe essere lungo più o meno due metri.

In totale il motore svilupperà 840 cavalli, con l'aggiunta 3 motori elettrici da 340 cavalli ciascuno, che genereranno un'autonomia di 60 km, non male tenendo conto che la Lamborghini Revuelto in solo elettrico percorre 10 km.



Viene inoltre specificato che vista tale potenza, non sarà più necessaria l'apertura dell'ala posteriore ad alte velocità, mentre per quanto riguarda l'accelerazione, la nuova hypercar Bugatti dovrebbe raggiungere i 100 km/h in meno di due secondi da fermo; i 200 verranno raggiunti in 5, i 300 in 10 e i 400 in 25, inoltre, la velocità massima sarebbe limitata elettronicamente a 445 km/h, dati a dir poco da brividi.

Se le indiscrezioni pubblicate da RennTeam.com risulteranno veritiere, la nuova vettura sarà svelata durante la seconda metà di quest'anno, quindi indicativamente dal primo luglio in avanti, magari (aggiungiamo noi), in occasione del concorso di eleganza di Pebble Beach che si tiene solitamente in agosto negli Stati Uniti. Infine, la Bugatti sarà realizzata in 250 esemplari, le spedizioni partiranno dal 2026 e il prezzo sarà superiore ai 3,6 milioni di euro.

