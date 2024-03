Nuova Bugatti V16, il CEO alza l'hype con una nuova immagine

Con un post sul suo profilo Instagram (che vi lasciamo in fondo all'articolo), Mate Rimac, CEO di Bugatti, ha recentemente svelato un altro assaggio della futura hypercar che prenderà il posto della Chiron. Al momento, sappiamo che questa nuova Hypercar di Bugatti monterà un motore v16 ibrido.

Questo nuovo capolavoro è stato introdotto in anteprima a Miami e ha fatto la sua comparsa anche a Los Angeles, catturando l’attenzione dei potenziali acquirenti con la sua silhouette avvolta in mistero. Il video diffuso da Rimac offre uno sguardo velato alla prossima meraviglia di Bugatti, lasciando intravedere le linee che seguono la tradizione del marchio, con richiami ai modelli Veyron e Chiron. La caratteristica linea a “C” di Bugatti sembra attraversare il fianco del veicolo, mentre i nuovi fari promettono di essere un punto di svolta nel design.

Le indiscrezioni parlano di un’estetica audace, con una griglia frontale più imponente e un posteriore che richiama la McLaren P1, un omaggio forse alla leggendaria La Voiture Noire. L’abitacolo è stato paragonato alla precisione di un orologio svizzero per la sua razionalità e precisione anche nei più minimi dettagli.

La vera essenza di questa hypercar risiede, come detto in apertura, nel suo cuore pulsante: un motore ibrido V16 da 8,3 litri capace di erogare una potenza strabiliante di 1800 cavalli. Completano il quadro tecnologico due motori elettrici posizionati sull’asse anteriore e un terzo motore più piccolo strategicamente collocato per ottimizzare le prestazioni di questo nuovo mostro della strada.

L'erede della Chiron rappresenterà il prossimo capitolo nella storia di Bugatti dopo la Veyron e, appunto, la Chiron. Nonostante le speculazioni, Mate Rimac ha promesso caratteristiche innovative e un forte avvicinamento verso elettrificazione attraverso l'ibridazione, mentre Achim Anscheidt, ex capo design di Bugatti, ha dichiarato che sarà più sorprendente della recentissima Bugatti Mistral. Il design è in sviluppo dal 2021, con un telaio completamente nuovo e le consegne inizieranno nel 2026.