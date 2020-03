Tutto sulla nuova Bugatti Centodieci di Cristiano Ronaldo: specifiche e prezzo

Nelle ultime ore il nome di Cristiano Ronaldo è stato associato alla nuova Bugatti Centodieci. Perché? Semplice, perché il campione della Juventus ha deciso di metterne una nel suo già fornito garage. Ma cos'ha acquistato esattamente il calciatore?

Parliamo di una hypercar dal prezzo assolutamente fuori mercato: oltre 8 milioni di euro, il che può sembrare folle per una persona comune, è bene però ricordare che il patrimonio di Ronaldo dovrebbe esser compreso fra i 300 e i 350 milioni di euro. Tecnicamente la Bugatti Centodieci, che prende il nome dalla mitica EB110 degli anni '90 e serve per omaggiare i 110 anni del marchio, vanta ben 1.600 CV di potenza, possibili grazie a un mostruoso motore W16 Quad-Turbo da 8.0 litri.

Una bestia immonda in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, mentre lo 0-200 km/h è possibile in appena 6,1 secondi. Da ferma, raggiunge i 300 km/h in 13 secondi, davvero impressionante. È invece limitata elettronicamente la velocità, ma nonostante questo la Centodieci tocca i 380 km/h - e immaginate a lasciarla senza freni...! La trasmissione è automatica a 7 rapporti, per permettere cambiate fulminee e impercettibili, mentre la trazione è integrale. Il grande alettone posteriore è fisso e le linee generali, anche dal punto di vista aerodinamico, ricordano moltissimo quelle della EB110. Davvero un mostro su quattro ruote, decisamente fuori categoria.