La Brabham BT62R è un'auto da corsa da 700 CV omologata per la strada

La Brabham BT62 si arricchisce di una nuova versione, la BT62R omologata per uso stradale. La supercar anglo-australiana era finora disponibile nelle varianti da pista "Ultimate", circa 1,1 milioni di euro, e "Competition", circa 840.000 euro.

L'omologazione stradale era relegata ad un'opzione da 167.000 euro. La creazione della BT62R è una saggia scelta di marketing che rende evidente agli acquirenti l'opportunità di acquistare la vettura in versione stradale. Gli esemplari di BT62R confluiranno nei 70 previsti per la BT62, Brabham si aspetta che le stradali prodotte saranno tra il 30 e il 50% del totale. Alla BT62R in futuro si affiancherà un nuovo modello pensato fin dal principio per la guida su strada, ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi mesi.

Pezzo forte della BT62R è il 5,4 litri V8 naturalmente aspirato, condiviso con le versioni track day e differente soltanto nella mappatura. Con i suoi 700 CV di potenza massima e 667 Nm di coppia si fregia del titolo di V8 aspirato più potente in commercio. La potenza passa alle ruote posteriori tramite un cambio sequenziale a sei marce.

La carrozzeria in fibra di carbonio mantiene le forme aggressive delle BT62 sorelle, con piccoli ma essenziali accorgimenti: splitter anteriore e diffusore posteriore rivisti, una nuova presa d'aria sul tetto vettura e lo spoiler posteriore progettato per essere omologato su strada. Anche gli interni sono meno estremi, con un tocco di lusso (dato anche dalla possibilità di scegliere sedili in pelle o Alcantara) e l'introduzione di clima e di un pannello di controllo digitale.

Brabham ha dichiarato che il risultato “mantiene le stupefacenti dinamiche di un'auto da corsa - accelerazione, decelerazione e percorrenza in curva - e le combina con lo stile e il comfort di un'auto stradale.”



La casa inglese GMA ha fatto il percorso inverso, è stata da poco annunciata la Gordon Murray T50s, vettura track day basata sulla stradale T50.