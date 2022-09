Nuova BMW XM 2023: Plug-in Hybrid con motore V8 e 88 km di autonomia elettrica

La divisione sportiva BMW M GmbH festeggia i suoi primi 50 anni e lo fa con la speciale BMW XM. Come potete notare, nel nome non troviamo alcuna "i", significa che non è una vettura 100% elettrica, al contrario vanta un motore a benzina V8 affiancato a un sistema elettrico.

Il nuovo Sports Activity Vehicle (SAV) tedesco è la prima BMW M originale dopo il lancio della BMW M1, la cui produzione partirà nel dicembre 2022 nello stabilimento del BMW Group di Spartanburg. Sul fronte della potenza abbiamo un sistema M HYBRID che eroga in totale 480 kW/653 CV, una somma risultante dal motore V8 da 360 kW/489 CV e da un propulsore elettrico da 145 kW/197 CV.

Il motore V8 è un'unità M TwinPower Turbo da 4.4 litri, forte di un collettore di scarico a bancate incrociate e un processo di separazione dell'olio ottimizzato. L'intero sistema M HYBRID produce una coppia massima complessiva di ben 800 Nm (650 Nm dal termico, 280 Nm dall'elettrico). Un sistema di ingranaggi aumenta inoltre la coppia massima effettiva del motore elettrico a 450 Nm all'ingresso della trasmissione. La BMW XM riesce così a scattare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. Una vera furia insomma, che può però anche essere domata: con la modalità ELECTRIC si viaggia a zero emissioni fino a 140 km/h e su una distanza massima di 82-88 km WLTP. La vettura infatti nasconde una comoda batteria da 25,7 kWh che si ricarica in AC fino a 7,4 kW.

Qualora questa XM non dovesse bastarvi, nell'autunno 2023 arriverà all'interno della gamma anche la BMW XM LABEL RED, la più potente vettura di serie omologata su strada nella storia di BMW M GmbH. Avrà infatti una potenza di 550 kW/748 CV (combinazione dei 430 kW/585 CV del motore termico e dei 145 kW/197 CV del propulsore elettrico) e 1.000 Nm di coppia massima totale (il concept BMW XM diventerà la BMW M più potente).