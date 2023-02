Nuova BMW X6, con il restyling il pacchetto M è di serie

BMW ha tolto i veli alla nuova X6, il restyling del SUV bavarese fra i più amati dai clienti. Tante le novità inerenti la nuova vettura delle casa delle eliche, che si rinnova sia all'esterno quanto all'interno e nelle motorizzazioni.

Partiamo dai gruppi ottici che diventano più sottili, con una forma a freccia, mentre la griglia è ora illuminata anche se prevista come optional. A rendere l'X6 ancora più aggressivo è senza dubbio il pacchetto M Sport che è ora di serie, quindi un elemento che rende il SUV di BMW ancora più sportivo rispetto alle edizioni precedenti. Vistose le aperture laterali sul muso, mentre la robustezza viene sottolineata dalla grembialatura anteriore. Non mancano le minigonne laterali M, nonché le finiture M High-gloss Shadowline rientranti il pacchetto M Sport. Belli e vistosi anche i terminali di scarico, che presentano ora una forma trapezoidale. All'interno della nuova BMW X6 una profusione di tecnologia, a cominciare dal futuristico curved display che copre l'intero cruscotto e composto da due diversi schermi, uno da 12,3 subito dietro il volante, e un altro da 14,9 pollici per gestire l'infotainment della vettura come mappe di navigazione, musica, telefonate e via discorrendo. “L'innovativo cockpit – scrive a riguardo BMW - e i relativi aggiornamenti del quadro strumenti conferiscono un'atmosfera particolarmente futuristica al moderno ambiente premium”.

Fra le novità anche la barra delle luci d'ambiente con retroilluminazione a LED integrata sotto il rivestimento nella zona passeggero, mentre non mancano vari optional come ad esempio il tetto apribile panoramico in vetro, l'impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, il Travel & Comfort System di nuova concezione e molto altro ancora. Per quanto riguarda infine le motorizzazioni, tre quelle presenti sulla nuova BMW X6, a cominciare dall'M60i xDrive, un propulsore V8 da 4,4 litri da 530 cavalli, con una coppia massima di 750 Nm e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. Le altre due versioni sono l'xDrive40i e l'xDrive30d.

Un concentrato quindi di tecnologia, potenza e stile, la nuova X6, e il futuro sembra ancora più luminoso alla luce dei numerosi brevetti che l'azienda delle eliche sta depositando, come ad esempio lo specchietto smart di BMW per eliminare gli angoli ciechi. Prima di congedarci vi ricordiamo che oggi è stata presentata anche la nuova BMW X5, un restyling davvero interessante.