Nuova BMW X5, il restyling del SUV bavarese: ora tutti i motori sono mild hybrid

BMW ha ufficialmente svelato la nuova X5, il restyling del SUV più venduto dalla casa bavarese. Si tratta di un aggiornamento non soltanto stilistico ma anche delle motorizzazioni, che sicuramente incontrerà le esigenze della clientela bavarese.

Dopo le foto in anteprima di ieri, la nuova BMW X5 è realtà, anche se per vederla circolare sulle nostre strade bisognerà aspettare il prossimo aprile 2023. Tante le novità estetiche del restyling di 'metà mandato' della bavarese, a cominciare dal frontale, che presente nuovi elementi di design xLine, con nuovi fari e una nuova griglia a doppio rene, classico simbolo della casa delle eliche.

I nuovi gruppi ottici hanno ora una forma più sottile, in linea con gli ultimi restyling di BMW, e gli elementi delle luci diurne sono rivolti verso l'esterno, fungendo anche da “frecce”. Fra i tanti elementi stilistici che spiccano anche le nuove prese d'aria, con tanto di elementi in alluminio satinato inclusi di serie. Da segnalare anche la presenza della griglia Iconic Glow che si illumina, offerta come optional per le varianti a sei cilindri, in grado di dare vita ad un “look estremamente accattivante e tipico del marchio”, come spiega la casa bavarese. Per quanto riguarda invece il posteriore, le luci per i fari e per la frenata sono decisamente più evidenti rispetto al modello precedente, con tanto di disegno a X.

Novità anche per gli interni della nuova BMW X5, già catturati in video giorni fa a cominciare dal BMW Operating System 8 nonché dall'ultima generazione del sistema operativo iDrive. La grande novità è però rappresentata dal Curved Display, un maxi sistema di infotainment da 12,3 pollici che si trova dietro il volante e un display di controllo da 14,9 pollici, posizionati dietro una superficie di vetro unica. Grazie all'introduzione delle funzionalità touch control del display, BMW ha deciso di eliminare alcuni vecchi pulsanti, sostituiti con i controlli digitali. Nel complesso l'interno della nuova X5 appare decisamente futuristico proprio grazie alla tecnologia distribuita un po' ovunque e alle luci fornite dai display.

Infine le motorizzazioni, a cominciare dalla versione xDrive50e a benzina, sistema ibrido plug-in di ultima generazione con un consumo di carburante da 0,8 litri ogni 100 km e un consumo elettrico da 22,9 kWh ogni 100 chilometri ed emissioni di Co2 da 26-18 g/ per km. Presente inoltre le versioni M60i xDrive, xDrive40i e xDrive30d, tutte con tecnologia mild hybrid a 48V. I motori sono abbinati al nuovo cambio Steptronic Sport a otto rapporti, con tanto di palette al volante. Per tutti gli altri dettagli e segreti della nuova BMW X5 vi lasciamo al comunicato stampa ufficiale della casa bavarese.