Nuova BMW X3, il render della nuova generazione: sarà così?

La prossima generazione della BMW X3 dovrebbe entrare in produzione non prima di agosto 2024, ma sono già state avvistate foto spia che hanno dato adito a speculazioni sul futuro di questo crossover premium.

Dai prototipi camuffati finora osservati, sembra che il team di progettazione non stia apportando cambiamenti drastici al design. BMW sta cercando di mantenere un design più tradizionale con la quarta generazione della X3. I rendering mostrano maniglie delle porte a filo e i quattro scarichi, in passato riservati alla versione X3 M, saranno presenti solo sulla futura versione M Performance.

La variante M Lite della BMW X3 potrebbe essere ribattezzata X3 M50i xDrive, con la possibilità che la "i" venga eliminata. Si dice che BMW inizierà a eliminare la lettera "i" dalle sue auto a benzina a partire dai nuovi modelli previsti per il 2024. Le versioni a benzina potrebbero essere semplicemente conosciute come X3 20, X3 20 xDrive, X3 30 xDrive, e così via. Sappiamo inoltre che è in fase di sviluppo anche un modello iX3 M completo, con il nome in codice interno "ZA5".

Riguardo ai render di questo nuovo BMW X3 ve ne abbiamo già parlato in un precedente articolo, nel quale abbiamo analizzato le immagini render derivate dagli avvistamenti camouflage.

Arrivando a notizie di attualità, è emersa una piccola questione secondo cui la ricarica wireless di BMW friggerebbe gli iPhone 15. Alcune segnalazioni degli utenti hanno testimoniato che, in seguito al collegamento, non è stato più possibile usare Apple Pay e tutti i servizi legati all'NFC.