Nuova BMW X3 2025, il render che anticipa le forme dell'atteso SUV tedesco

La prossima generazione della BMW X3 debutterà il prossimo anno, e sarà caratterizzata da un design della carrozzeria più pulito ed elegante, con elementi di illuminazione più intricati e dal forte richiamo moderno. Tra le novità di design, la nuova X3 avrà meno "pieghe", con linee meno nette e maniglie delle porte a filo.

Tra i cambiamenti estetici più evidenti avremo una nuova griglia anteriore, con reni più grandi e una nuova disposizione delle lamelle, che conferiranno alla nuova X3 un aspetto più "goffo" e stondato. I parafanghi saranno leggermente più squadrati, mentre i fari presenteranno un design simile a quelli della X1 e della nuova Serie 5. La parte posteriore adotterà luci a LED con un taglio radicalmente diverso, con elementi distintivi a forma di "Y" maiuscola (ecco il render della prossima Bmw X3).

Per quanto riguarda i dettagli del motore, questi non sono ancora stati divulgati, ma si prevede che il modello a combustione interna continuerà con l'architettura CLAR aggiornata, con opzioni benzina, diesel (per i mercati al di fuori del Nord America) e unità ibride. Il modello completamente elettrico iX3 passerà invece alla piattaforma "Neue Klasse" di BMW. La presentazione della prossima generazione della X3 è prevista per metà del 2024.